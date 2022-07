Greissy Ortega se encuentra separada de Ítalo Villaseca en Estados Unidos

Greissy Ortega y Milena Zárate sorprendieron al visitar el set de “Amor y fuego”, luego del escándalo que generó el intento de ingreso ilegal de la hermana menor de la cantante a Estados Unidos. La modelo le contó a ‘Peluchín’ los detalles de su tormentosa estadía en el país norteamericano. Afirman que solo come lo que le ofrecen en el albergue donde vive actualmente con su hermano y su hijo. No obstante, el detalle que más sorprendió a los presentadores del show es que Greissy no se ha encontrado con su esposo Ítalo Villaseca, tal como decían ciertos rumores en los últimos días. Según la colombiana, él se encuentra en Nueva Jersey y ella, en Texas. “Yo quiero que Ítalo vea a mi hija”, dijo. Video: Willax