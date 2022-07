Christian Yaipén conmovido con participante de La voz: “Si fueras mi hija, te apoyaría”

En la última edición de “La voz Perú”, el caso de la participante Estela conmovió a Christian Yaipén, luego de revelar que sus padres no quisieron apoyarla a seguir en la música cuando descubrió su vocación para el canto. “Mi familia tiene un pensamiento tradicional y no apoyaron eso, querían que estudie una carrera universitaria”, dijo. El líder de Grupo 5 se impresionó y le dijo: “Me causa tristeza el pensamiento de tus padres porque el sueño de mi papá era mandar a mi hermano Elmer a la universidad de Berkeley en 1999. Esto no es un hobby, no entiendo por qué la gente no lo ve como una carrera profesional. Si fueras mi hija, yo te apoyaría porque si tienes talento” , dijo Christian Yaipén. Video: Latina TV