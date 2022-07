Galdós revela que lo rechazaron por pobre: “No quiero estar con alguien de Lince, me dijeron”

Carlos Galdós reveló que una mujer lo rechazó por su estatus económico. El showman visitó el programa de Christopher Gianotti y habló de este episodio de su vida. “La chica me dijo: ‘Hue***, eres muy pobre, me cago de risa contigo, pero eres pobre y no quiero estar con un hue*** que vive en Lince‘. Me dijo: ‘A mí me gusta salir y contigo eso no existe’. Nos conocimos en un instituto de idiomas... fue nítida, me dijo: ‘Jamás. Qué voy a estar con alguien de Lince’”, expresó. Video: Soy Gianotti/Youtube