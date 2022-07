¿Ya no se casan? Tras la romántica pedida de mano de Richard Acuña, Brunella Horna retornó a la conducción de “América hoy”, pero no lució la brillante sortija.

Brunella Horna reapareció este lunes 25 en “América hoy” tras la pedida de mano que le hizo Richard Acuña. Algo que llamó la atención de los conductores, luego de su ingreso al set, fue que no traía consigo el anillo que el empresario le dio. Edson Dávila fue quien se dio cuenta de que no llevaba puesta la sortija y le preguntó por ese detalle. “Yo ya había dicho que me olvidé de traerlo”, respondió la conductora del magazine matutino. Video: América TV.