Yiddá Eslava festeja su cumpleaños 39 con sus hijos y Julián Zucchi tras ser internada en clínica

Yiddá Eslava preocupó a sus cientos de seguidores al contar que no se encontraba muy bien de salud luego de desvanecerse hasta en ocho oportunidades en un solo día. Aunque ya ha demostrado estar más estable anímicamente, esto no detuvo a la actriz, quien decidió celebrar sus 39 años en compañía de su pareja Julián Zucchi y sus dos pequeños hijos. A través de redes sociales, la ex chica reality compartió un video en el que señala que prefiere las celebraciones sencillas y en familia. “ No me gusta hacer fiestas grandotas ni cosas así porque es mi forma de ser, así me siento más feliz”, escribió. Asimismo, indicó que tiene esperanzas en que sus deseos de cumpleaños se cumplan. “Yo creo mucho en los deseos de cumpleaños y sé que el de hoy se cumplirá muy pronto ”, añadió. VIDEO: Instagram