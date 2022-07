Esposa de Christian Domínguez asegura que el cantante no le habló del divorcio: “No sé nada”

Tania Ríos, la aún esposa de Christian Domínguez, aseguró no estar realizando trámites para concretar su divorcio con el cantante. En ese sentido, la joven desmintió rotundamente al intérprete, quien recientemente dijo que faltaba muy poco para que la separación sea legal. “ Ese tema para mí ni existe en mi vida. No sé nada . Completamente cero, menos cero. O sea, nada. Sí, me ha llamado, pero hace mucho, tres años. Antes de que yo esté embarazada”, manifestó Ríos en comunicación telefónica con “Magaly TV, la firme”. Como se recuerda, en más de una oportunidad, el líder de la Gran Orquesta Internacional señaló que deseaba divorciarse para poder casarse con Pamela Franco, madre de su última hija. VIDEO: ATV