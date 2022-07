Yiddá Eslava se desmayó 8 veces y fue ingresada a emergencias: “Me desconecté”

Yiddá Eslava generó preocupación entre sus fans de Instagram al anunciar que se encontraba internada en una clínica. La ex chica reality reveló que sufrió ocho desmayos consecutivos, por lo que tuvo que ser trasladada a emergencias. La también actriz contó que padece migraña vestibular y que esta vez sus síntomas fueron más fuertes. “Es como si me desconectaran de arriba y me caigo (...) Las imágenes son fuertes, pero me terminé desmayando como ocho veces (...) Hay que hacer estudios y descubrir al final qué me pasa”, indicó. Asimismo, describió el video del preciso momento en el que recibe el apoyo de su pareja Julián Zucchi, mientras no logra sostenerse de pie por el desmayo. “Simplemente, me desconecto”, escribió. VIDEO: Instagram