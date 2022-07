¿Ataque motivado por la envidia? Rosángela Espinoza habló en su Instagram acerca de lo ocurrido con su auto en el estacionamiento de América TV. A la participante de “Esto es guerra” le rayaron su vehículo, la identidad del agraviante sigue siendo desconocida. “Ya cuando regrese de viaje lo voy a ver detalladamente, voy a encontrar a la persona que ha sido porque eso es maldad, yo no me meto con nadie”, dijo la chica reality. “Yo estoy en mi mundo, no hago daño a nadie y me parece increíble que me sucedan estas cosas, justo un día después de mi cumpleaños, cuando me he comprado mi departamento. Hay mucha envidia y hay que cuidarse muchísimo”, agregó Rosángela Espinoza. VIDEO: rosangelaeslo/Instagram