Magaly Medina reveló ser fan de Libido y se sorprendió al enterarse los problemas internos que tuvo la banda, específicamente entre Toño Jáuregui y Salim Vera. Asimismo, contó que unas de las primeras apariciones en TV de la banda fue en su programa. “Toño Jáuregui y yo recordamos hasta ahora con cariño la presentación que ellos hicieron en mi programa. El primer programa en que Libido se presenta fue en el que yo tenía en esa época en el canal Frecuencia Latina. (...) De verdad me encantaron. Me gustó mucho su música, me parecieron unos chicos bien talentosos, siempre he seguido su carrera”, expresó. VIDEO: Magaly TV, la firme.