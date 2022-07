En “América hoy”, Christian Domínguez le dijo a Yahaira Plasencia que no haga caso a las personas que “no quieren verla triunfar”, comentario que, aparentemente, se refería a Magaly Medina. Por ello, la conductora respondió en su programa y negó tenerle envidia a la salsera. “Acá se celebra el talento, pero no hay que ser sobones, facilones. Es la primera vez que esta chica canta en un certamen internacional, toda la vida hace playback (...) Así que aquí no hay envidia de ningún tipo porque yo cantante nunca he querido ser, así que yo no puedo envidiar a nadie. Envidio de buena fe a la gente que tiene ese talento, porque a mí me hubiera gustado tenerlo, no lo tengo, tengo otros talentos que aprecio y sé en qué soy buena”, precisó. VIDEO: Magaly TV