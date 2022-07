Una participante de “La voz Perú” se convirtió en una de las artistas más queridas por el jurado en esta temporada. La cantante sorprendió y emocionó con su versión de “Entre la espada y la pared”. Ante la posibilidad de perder a esta ‘joya’, Daniela Darcourt le suplicó de rodillas para que se una a su equipo. “Yo no me arrodillo así nomás, yo no soy como ustedes”, dijo la salsera. Seguido de esto, le ofreció su “corazón sincero”. Sin embargo, la participante eligió a Noel Schajris. VIDEO: Latina