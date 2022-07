Así reaccionó Christian Domínguez cuando le preguntaron por su divorcio con Tania Ríos

Luego de que Tania Ríos haya revelado a Magaly TV que no se comunica con Christian Domínguez desde hace más de dos años y que no entiende por qué el cumbiambero no le quiere firmar el divorcio a pesar de haber terminado su relación hace más de una década. Las cámaras de la ‘Urraca’ fueron en busca del coconductor de “América hoy” para conocer su versión, sin embargo, el reportero se llevó una sorpresa a su llegada. “Al escuchar que le preguntamos por su proceso de divorcio salió corriendo y después nos quiso florear”, dijo el comunicador, pues en las imágenes se ve a Domínguez huyendo y al final solo atinó a decir que “es un proceso judicial”. Video: Magaly TV