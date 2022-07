Andrés Hurtado interrumpe su programa para que lo maquillen: “La gente no me puede ver así”

Andrés Hurtado se encontraba conduciendo su programa “Porque hoy es sábado con Andrés” cuando se dio cuenta de que su rostro estaba brilloso. Fue ahí cuando pidió a la maquillista de su canal que se acerque para que le dé un retoque de polvo en su cara. “He visto que estoy brillando, la gente no me puede ver así brilloso (...) Disculpen por favor, saben que soy perfecto”, dijo a modo de broma el popular ‘Chibolín’. Pero eso no fue todo. El padre de Jossetty Hurtado también pidió que le pongan brillos en los labios. VIDEO: Panamericana TV