Jorge Guerra y Karime Sacnder son unos de los personajes que vienen dando de qué hablar en “Al fondo hay sitio”. Como se recuerda, hace unas semanas la dupla protagonizó una desgarradora escena en la que Alessia rechazaba el amor de Jaimito y le propinó una bofetada. Este fragmento audiovisual terminó por conmover a la teleaudiencia. No obstante, el actor reveló a “Estás en todas” que su relación en la vida real con Scander es muy amigable. “(Grabar con Karime) es muy bonito porque ella es muy fácil de tratar y también es muy divertido, nos llevamos muy bien. Yo acepto las cachetadas, pero después de eso vienen los abrazos. Me dijo ‘discúlpame, no te quise pegar tan fuerte’ ”, dijo Guerra al ser consultado por la fuerte escena que compartieron. VIDEO: Estás en todas