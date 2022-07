Yahaira responde a Magaly y asegura que su vestido de los Premios Juventud no costó 11 euros

Yahaira Plasencia continúa acaparando las miradas de cientos de titulares luego de su impactante presentación en el escenario de los Premios Juventud 2022. Pese a ello, ha recibido diversas críticas por el atuendo que escogió para desfilar por la alfombra roja del evento, especialmente por parte de Magaly Medina, quien dijo que el vestido elegido habría sido comprado en una página china. De esta forma, mediante un enlace con el programa “En boca de todos”, la intérprete de “Y le dije no” aclaró que su look no costó 11 euros y explicó de dónde lo consiguió. “Yo me lo mandé a hacer, lo vi en una página de una revista” , detalló. VIDEO: América TV