El look de Yahaira Plasencia en la alfombra roja de los Premios Juventud 2022 fue muy criticado por la conductora Magaly Medina. Sin embargo, la salsera asegura que ya no le afectan los malos comentarios en su contra. En una entrevista para el programa “América hoy”, la popular ‘Reina del totó' lanzó un fuerte mensaje a sus detractores y afirmó que, para ella, lo más importante es que se considera la primera peruana en pisar un gran escenario en el extranjero. “Ya no me afecta en lo absoluto. Estoy bañada en aceite , estoy proyectada solo en mi carrera y en crecer, eso requiere mucho sacrificio y disciplina... Yo me siento plena”, expresó la intérprete de “Y le dije no”. VIDEO: América TV