Yahaira Plasencia se comunicó mediante un enlace en vivo desde el aeropuerto de Puerto Rico con el programa “En boca de todos” y desmintió los rumores de un nuevo romance. “ No estoy interesada en absolutamente nadie, mi única prioridad es seguir trabajando y crecer, pero cada vez que viajo o voy a reuniones conozco gente de la industria y me gusta hacer contactos, pero buscar novio, ahorita, no. Eso no se busca, llega solito” , sostuvo la salsera. Además, recalcó que no tiene prototipo de hombre. “Busco a alguien que respete y valore mi carrera y me apoye”, finalizó la cantante. VIDEO: AMÉRICA TV