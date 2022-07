Shirley Cherres pide a Magaly que sea su madrina artística: “Tienes un ángel para dar suerte”

Shirley Cherres quiere dar un giro en su vida artística y está a un paso de incursionar en el ambiente musical, por eso, anunció en una entrevista con Magaly Medina, el último 21 de julio, que se lanzará como cantante, y prometió convertirse en la Anitta peruana. De ese modo, la exporrista, quien también debutó en OnlyFans, asegura que puede dar la talla, y le pidió a la ‘Urraca’ que sea su madrina artística para que le traiga buena suerte: “Me has podido observar cuando empecé como porrista, me viste en mis caídas, en mis levantadas; y quisiera que seas una de esas personas que me de suerte. Tienes ese ángel para dar suerte”. VIDEO: ATV