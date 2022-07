Jazmín Pinedo cuenta por qué no se casó pese a haber recibido anillo de Gino Assereto

Jazmín Pinedo se sinceró con ‘Choca’ Mandros durante la última edición de “Más espectáculos” de este viernes 22 de julio con respecto al motivo por el cual nunca se casó con Gino Assereto a pesar de haber recibido un anillo de compromiso. Todo empezó cuando el conductor comentó sobre las presentadoras de América TV que pasarán muy pronto a la fila de las casadas; asimismo, recordó el matrimonio de Natalie Vértiz con Yaco Eskenazi, el cual fue televisado. Por eso, el productor le consultó a la ex chica reality por qué no presentó su solicitud para su boda con el popular ‘Tiburón’, a lo que ella respondió: “No vas a encontrar (solicitud) porque yo no me casé nunca. ‘Choca’, no te burles de mí. Yo le tengo miedo al matrimonio. Siento que, no sé…, me da un poco de temor”, señaló. VIDEO: América TV