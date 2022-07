Ignacio Baladán se llevó tremendo susto en cementerio al confundir un gato con un fantasma

Se llevó el susto de su vida. Ignacio Baladán se convirtió en el cuartelero del Presbítero Maestro por una madrugada. El exintegrante de “Esto es guerra”, mientras limpiaba con una escoba, salió aterrorizado cuando un minino apareció en el cementerio. “Vámonos a otro lado”, le dijo el chico reality a su acompañante. “Es un gato, un animal”, le respondió. “Aunque sea un gato, vámonos a otro lado, yo no me quedaré acá”, suplicó Ignacio Baladán. “Un trabajo muy respetable, yo no sé cómo hacen para aguantar acá, la energía es complicada”, agregó el chico reality. VIDEO: América TV