El actor Diego Bertie fue el más reciente invitado al programa “América hoy”, en donde las conductoras Janet Barboza y Ethel Pozo le consultaron acerca de sus opiniones sobre algunos galanes de ayer y hoy. Cuestionado por el desempeño actoral de Nicola Porcella, el protagonista de “Natacha” evitó hacer una valoración profesional del ‘Capi’ y se mostró visiblemente incómodo y sin ver mucho lo que proyectaba la pantalla. “A mí me parece que es un chico muy guapo, tiene mucha pinta, y qué bien que quiera estudiar”, señaló el actor de “Cosas del amor”. “Es una puerta de metal”, agregó Maria Victoria Santana, conocida como la ‘Pánfila’, quien dio a entender que al invitado no le gustó la actuación de Porcella, a quien se le ve besando a un personaje hecho por Emilia Drago. “Yo hubiera querido tener ese cacharro, pero no sé si la va a besar (a Emilia) o la va a matar”, señaló con ironía Bertie. VIDEO: AMÉRICA TV.