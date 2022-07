Cuando Amy Gutiérrez ingresó al programa “El artista del año”, Gisela Valcárcel la bautizó como ‘Amy G’ y así la llamó durante toda la temporada. Sin embargo, la salsera no adoptó ese apelativo porque no se sintió tan cómoda. “A mí me gustó muchísimo que Gisela fuera mi ‘madrina’. La quiero un montón, también me ayudó bastante. Que me haya dicho ‘Amy G’ para el mundo me gustó mucho, pero sentí que no era mi identidad. Mi identidad era Amy Gutiérrez, y quizá en algún futuro solo Amy”, declaró. La intérprete de “A cuánto me quedé” cree que ese apelativo iría más con una artista urbana. “Sentí que ya había una Karol G, una Becky G. Entonces, una Amy G iba a ser mucho. Eso va más por el reguetón, lo urbano. Yo canto salsa”, añadió. VIDEO: La República