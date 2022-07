Xoana revela que pareja de Fátima Segovia se suscribió a su OnlyFans: “Es para robarme contenido”

Magaly Medina se comunicó con Xoana González para preguntarle por su éxito en la famosa plataforma OnlyFans. No obstante, la argentina aprovechó la conversación para revelar que la pareja de Fátima Segovia se ha suscrito a la cuenta que comparte con su esposo. “Me sigue el marido de Fátima y no sé si es nuestro fan que nos sigue”, contó en un principio. Después señaló que tal vez es una estrategia para que se copien ideas. “No sé, o es muy fan o, vos que ves los dos contenidos, por ahí te das cuenta si nos está robando ideas ”, expresó con duda. Por último, indicó que le parecería raro que su pareja se suscribiera a otra cuenta y que, de suceder, prefiere que le adviertan. ”Si mi esposo se llega a suscribir a un OnlyFans ajeno, por favor, alguien que me avise”, concluyó. VIDEO: ATV