Rodrigo González sobre reciente aparición de Melissa Paredes: “Es su momento más duro”

Melissa Paredes atraviesa uno de los momentos más complicados de su vida tras darse a conocer que no podrá estar cerca de su hija a menos de 100 metros de distancia. Sin embargo, en la última aparición que hizo junto a Anthony Aranda, se puede ver a la modelo con un semblante distinto. Ante esto, Rodrigo González se solidarizó con la ex chica reality y comentó que no son buenos días para ella. “No es para menos, para el momento que está viviendo, para la situación tan complicada, la ansiedad, la tristeza, la angustia”, expresó. Asimismo, aclaró que toda esta situación legal no es sencilla. “No van a esperar que ella (Melissa Paredes) esté esplendorosa, ¿no? Debe ser el momento más duro, más difícil de su vida ”, acotó. VIDEO: Willax TV