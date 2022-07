Said Palao y Michelle Soifer tuvieron un tenso enfrentamiento la noche de este 21 de julio en “Esto es guerra”. El motivo de su acalorado intercambio de palabras se debió a un comentario de Facundo González que dejó en claro que Said no tenía intenciones de liderar el equipo de los ‘combatientes’. Tras ello, el hermano de Austin Palao acusó a la producción del programa de haber propiciado su salida de la capitanía de su equipo. “ Acá no hay libertad de expresión (...) por haber mencionado a producción me quitaron la capitanía. Ni siquiera me metí con ellos ”, expresó. Ante su revelación, Michelle le increpó: “¿Cómo te van a quitar algo que no tienes”. El ‘combatiente’ le recordó que el episodio del que hablaba sucedió en el pasado y posteriormente explicó por qué no quería portar la banda de capitán. “Me pone limitaciones. No puedo decir lo que pienso”, agregó. VIDEO: Esto es guerra