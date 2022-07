Amy Gutiérrez revela que recibió insultos tras declararse pansexual: “Como si yo fuera el mismísimo demonio”

“Cuando hablé de mi sexualidad, me llegaron un montón de mensajes horribles, como si yo fuera el mismísimo demonio”, dijo la cantante Amy Gutiérrez, quien hace unas semanas se declaró pansexual en el programa de Christopher Gianotti, en Youtube. “Entiendo que no todos tienen las mismas creencias o la misma mente abierta en muchas cosas y se respeta. Pero no me afectó en nada (las críticas). Mientras uno esté seguro de lo que es, de lo que quiere, todo está bien”, añadió la cantante, quien, el viernes último, lanzó el videoclip de su tema “A cuánto me quedé”. VIDEO: La República