Amy Gutiérrez revela que Yahaira y Daniela ya limaron asperezas: “Me encanta porque todas se apoyan”

Daniela Darcourt y Yahaira Plasencia han tenido más de una diferencia. Incluso, sus críticos siempre las han comparado. Sin embargo, las salseras ya limaron asperezas y están en modo “paz y amor”, según Amy Gutiérrez. La intérprete de “A cuánto me quedé”, su nuevo tema de desamor que ya está en Youtube, contó que la exnovia de Farfán promocionó el concierto que Daniela hizo en el Parque de la Exposición meses atrás. “Yo me llevo muy bien con todas (...) las que tenían sus diferencias están agarrando también ese ‘mode’ de ‘peace and love’ (paz y amor) y está todo bien. Me encanta porque todas se apoyan. Incluso Yahaira (Plasencia) promocionó el concierto de Daniela (Darcourt) cuando hizo su presentación en el Parque de la Exposición. Entonces, qué bonito que limen las asperezas y todo quede en familia. Yo las quiero a las dos. Las dos son distintas, son talentosas. Cada una tiene su público y eso se respeta”, declaró la salsera. Video: La República