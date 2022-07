La presentadora del espacio de farándula de América Televisión, Rebeca Escribens, comentó sobre la próxima boda de Ethel Pozo tras presentar una nota donde ella admite que ha pedido un crédito bancario para la realización de su ceremonia de matrimonio. “Me encantan los matrimonios porque te vistes bonita y apretadita, pero iba y no podía comer porque sentía que iba a explotar, pero ya con los años aprendí que voy holgada, con el vestido relajado para comer el buffet, si no es buffet no me invites”, declaró la animadora. FUENTE: AMÉRICA TV.