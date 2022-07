Magaly Medina encara a Jazmín Pinedo: “Le molesta que tengamos la primicia”

¡No se quedó callada! Fiel a su estilo, Magaly Medina repasó con detalle las últimas declaraciones de Jazmín Pinedo, quien criticó a todos los programas que siguen hablando del caso Melissa Paredes y Rodrigo Cuba. La ‘Urraca’ insistió en que la indignación de la ‘Chinita’ se debería a su poca experiencia periodística: “Todo este reclamo era porque le fastidia que nosotros siempre tengamos algún tipo de primicia, no solo sobre Melissa y Rodrigo Cuba, sino a diferentes casos. Pero eso es, para que aprendas, cuando uno hace periodismo. Siempre logramos tener acceso a información privilegiada (...). No lo vas a entender nunca, no sabes”. VIDEO: ATV