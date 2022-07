Jazmín Pinedo se pronunció sobre la situación que atraviesan Melissa Paredes y Rodrigo Cuba al no poder acercarse a menos de 100 metros de su menor hija. Tras las denuncias que protagonizaron la modelo y el futbolista, según el documento leído por Magaly Medina el último martes 19 de julio, el Juzgado de Familia de Lima ordenó algunas cláusulas que la actriz también debería cumplir con el fin de evitar que la menor sufra agravios que afecten su bienestar físico, emocional y sexual. Frente a ello, la conductora de “Más Espectáculos” lamentó los extremos a los que han llegado ambos padres y los exhortó a dejar de compartir la vida privada de la pequeña. “Es bastante dolorosa esta situación, cuando uno trae hijos al mundo debe entender que las decisiones ya no son propias, uno debe pensar primero en sus pequeños. Lo que estamos viendo tristemente es el resultado de decisiones mal tomadas, de egoísmo, de no priorizar a la pequeña (...) dejen de compartir en redes sociales cosas de la menor, dejen de pasar los audios, hay que proteger a esa niña”, expresó. VIDEO: América TV