La modelo Angie Jibaja brindó una extensa entrevista al programa “Amor y fuego” y reveló que se ha refugiado en la religión en los últimos meses. Ante esta nueva fase en su vida, la intérprete descartó que vaya a incursionar en la plataforma para adultos OnlyFans, como lo tenía planeado: “En algún momento, de repente, dije que iba a hacer OnlyFans, pero en realidad era algo que me estaba jalando, la tentación de poder generar dinero rápido y fácil. La verdad, gracias a Dios, que no me animé porque me hubiera arrepentido toda la vida”, contó. VIDEO: Willax