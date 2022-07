Alessia Montalbán y Jaimito Gonzales continúan dando que hablar en “Al fondo hay sitio”. Mientras Jaimito se encontraba dándole un recorrido por las Nuevas Lomas a su prima Yuly, Alessia los vio desde su ventana. Lejos de incomodarse por las afectuosas escenas entre ambos, la hija del chef Montalbán pensó que todo se trataba de un plan orquestado para darle celos. “Ese ya no sabe qué hacer para llamar mi atención. “¿Qué cree, que me va a sacar celos con esa?”, dijo al mirarlos fijamente. Tras ello, Yuly le preguntó a Jaimito cuál era el nombre de la muchacha que los observaba. Jaimito le explicó que era su “enemiga” y le advirtió que su familia no sería buena con ella tampoco. VIDEO: Al fondo hay sitio