El conductor Ricardo Rondón dijo que el entrenador argentino “cobraba como importante” y que no era el “mesías”. Mario Hart no tomó muy bien esos comentarios.

Este martes 19 de julio, muchos de los hinchas peruanos de la selección expresaron su tristeza después de una última y emotiva conferencia de prensa de Ricardo Gareca con respecto a la selección nacional. Sin embargo, no todos tuvieron este sentir. Ricardo Rondón expresó su molestia al ver cómo el argentino era elogiado. “Yo entiendo que la hinchada, que todos lo quieran, pero de acá a que me digas que Ricardo Gareca es el mesías, yo creo que hay mucho pan por rebanar”, opinó. Estos comentarios molestaron a Mario Hart, quien defendió al ‘Tigre’. “Tú sabes lo importantísimo que ha sido el trabajo de Ricardo Gareca para que la selección peruana pueda llegar al repechaje, pero tú qué vas a saber de fútbol, pues”, respondió la pareja de Korina Rivadeneira. Rondón no se quedó callado y soltó una réplica. “No sé de fútbol, pero sí sé que cobraba como importante, 3 700 000 dólares”, opinó. VIDEO: América TV