Magaly Medina vuelve a preocupar a sus seguidores con su último comunicado. Esta vez, la figura de ATV dio a conocer que no la viene pasando bien, pues hay un tema que aqueja su salud. Desde la comodidad de su cama, la ‘Urraca’ dijo que su resfriado ha empeorado y que, pese a las indicaciones de su médico, no ve mejoras en su estado de salud, motivo por el que posiblemente se ausente de su programa “Magaly TV, la firme”, la noche de este 19 de julio. “Voy a tratar esta noche de estar con ustedes porque estoy con una faringitis, un resfriado. Estoy tomando todo lo que me han recomendado y en la noche bueno, pues, ojalá pueda estar ahí porque hay harto raje ”, manifestó la conductora de TV hace algunas horas por medio de estados en Instagram. VIDEO: Instagram