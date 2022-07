¡Fuertes declaraciones! Jazmín Pinedo causó asombro entre los televidentes al comentar que le propusieron matrimonio en tres oportunidades. Sin embargo, aclaró que solo considera las dos últimas, puesto que, durante la primera ocasión, era aún muy joven y no pensaba en el compromiso. Siguiendo esta línea, confesó con pena que el primer anillo que le dio Gino Assereto se le perdió en una consulta médica. “En una ecografía, me lo saqué y se me perdió. Si alguien lo encontró, devuélvanmelo pues ”, dijo. Finalmente, aclaró que aún tiene guardada la sortija que le entregaron en la segunda vez. “Lo tengo hasta ahora, no lo he vendido”, señaló. VIDEO: América TV