Este lunes 18 de julio, Jazmín Pinedo y ‘Choca’ Mandros comentaron la pedida de mano de Brunella Horna y Richard Acuña. En esta línea, la popular ‘Chinita’ recordó que a ella también le propusieron matrimonio en tres oportunidades; sin embargo, este plan no llegó a consolidarse. Luego de recordar que su expareja Gino Assereto y ella no llegaron al altar, tuvo la siguiente reacción: “No se dio, pero éramos casi un matrimonio. Eso sentí cuando nos separamos. Compartimos todo. Le tengo mucho cariño, así no nos hayamos casado. No se dio la situación. ¿Me puedo retirar del set?”. VIDEO: América TV