Janet Barboza celebró, junto a sus compañeros de “América hoy”, su cumpleaños número 48, este lunes 18 de julio. Por esta razón, Ethel Pozo, Brunella Horna, Christian Domínguez y Edson Dávila ‘Giselo’ le dedicaron unas sentidas palabras que conmovieron a la popular ‘Rulitos’, quien no pudo ocultar su emoción y se quebró frente a cámaras y aseguró que este tipo de situaciones la ponen muy sentimental. “Gracias. Me siento tan amada, me siento tan querida, hacen que me sienta tan especial. Gracias al mejor equipo de producción y a los mejores compañeros que hay en la televisión y que he tenido” . VIDEO: América TV