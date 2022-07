Brunella Horna lamenta que conductores de “América hoy” no estuvieran en su pedida de mano

Brunella Horna se robó todas las miradas tras reaparecer en televisión nacional luego de la comentada pedida de mano que le realizó Richard Acuña el último sábado 16 de julio. No obstante, un detalle que no pasó desapercibido durante la fiesta fue la ausencia de los compañeros y amigos de ‘Baby Brune’, quienes le reclamaron al hijo de César Acuña por no estar presentes en ese día tan especial. “Yo estoy resentida porque yo tendría que haber sido cómplice ”, dijo Janet Barboza. Ante esto, la joven contestó lo siguiente: “Sí, me sorprendió que no hayan estado, me sorprendió que no hayan estado porque ustedes son parte de mi día a día. Yo sí los considero parte de mi círculo cercano ”, aclaró. VIDEO: América TV