Angie Arizaga no tuvo mejor idea que gritar al mundo su amor por Jota Benz en plena entrevista que el guerrero concedía a “En boca de todos”: “Feliz cumpleaños, amorcito. Bienvenido a la base 3, mi amor”. Ante esto, el cantante respondió: “Acá tengo al regalo que me dio la televisión”. Más adelante, la ex chica reality habló sobre la sorpresa que tiene preparada para su novio. “No se puede contar lo que le regalaré más tarde. Él aún está enfocado en la final de ‘Esto es guerra’. No hemos hecho muchas cositas, pero el día aún no acaba. Ya en la nochecita comeremos algunas cositas”, señaló. VIDEO: América Televisión