Mediante historias de Instagram, Yiddá Eslava contó cómo fue su experiencia de salir a divertirse después de tiempo con su esposo Julián Zucchi. La pareja decidió tomarse unas horas libres y asistieron al concierto de Gian Marco por sus 30 años de trayectoria. Sin embargo, la amanecida les pasó factura y mostraron lo difícil que es para los padres estar fuera de casa cuando se tienen hijos pequeños. “Hoy como todos los días nuestros hijos despertaron temprano, mi cuerpo me pedía a gritos seguir durmiendo! ”, escribió el argentino. Por su parte, la también actriz compartió su sentir con los miles de seguidores que tiene. “Esta es la parte linda de haber salido, no dormir. Maro está con la nariz tapada, entonces no he dormido ni un minuto. Divino el destino”, expresó. Video: Instagram