Mario Irivarren concedió una entrevista a Shirley Arica para su canal de YouTube. En dicha conversación, el joven contó anécdotas de su juventud y de sus inicios en los programas reality. En un punto, Shirley le hizo saber al modelo que ella ya lo había conocido varios años atrás, cuando cursaba su carrera profesional. “ ¿Tú conocías a la gente de la universidad, no?, ¿o he soñado? ”, le dijo la ex chica reality a Mario. Tras ello, el influencer contó que evidentemente se codeaba con los amigos universitarios de Shirley Arica, incluida ella, y que se reunían en un parque de La Victoria a tomar unos tragos y comer combos de KFC. Él proporcionaba la comida rápida y sus colegas, el licor. VIDEO: YouTube