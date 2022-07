¿Está enamorada? La conductora Tula Rodríguez es uno de los personajes de la farándula que prefiere mantener su vida amorosa en secreto. Sin embargo, en el último programa de “En boca de todos” reveló que ha tenido contact con su ex Gino Barbieri. “Honestamente, ahora yo sí veo a mi ex. Nos hemos visto, nos hemos encontrado en viajes y todo. Pero cuando yo estaba casada no tenía ninguna relación con ningún ex, y él (Javier Carmona) tampoco tenía ninguna relación con una ex”, dijo a Tomás Angulo. VIDEO: América TV