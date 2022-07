Ricardo Morán elogia presentación de Lilian Cornelio en “Perú tiene talento”: “Es Yma Sumac”

Lilian Cornelio emocionó al jurado con su última presentación en “Perú tiene talento”. Ricardo Morán no dudó en elogiar a la participante, quien aseguró que fue rechazada porque no era conocida. Sin embargo, el productor se encargó de hacerle notar el valor de su talento, ya que muy pocos pueden llegar al nivel de su interpretación. “Cada presentación tuya es una joya diferente. La de hoy (16 de julio) ha sido más jovial, como si no costara ningún esfuerzo. (...) Esta mujer es Yma Sumac reencarnada”, señaló. VIDEO: Latina TV