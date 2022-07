Milena sobre intento de Greissy Ortega para entrar sin documentos a EE. UU.: “No estoy de acuerdo”

Luego de la conmovedora escena que protagonizaron Milena Zárate y Greissy Ortega en el aeropuerto de Lima, se reveló que la hermana de la cantante tuvo un intento fallido al querer ingresar a Estados Unidos, pero sin documentos, motivo por el cual fue regresada a México con sus tres pequeños hijos. “Ha salido una noticia que me sorprendió mucho, no la esperaba ”, dijo la cantante al enterarse de lo sucedido. Ante esto, aclaró que no comparte toda decisión que tomó Greissy, pero que siempre estará para apoyarla en los buenos y malos momentos. “A nosotros como familia lo único que nos queda es apoyarla, apoyar las decisiones, estemos de acuerdo o no. Hay muchas cosas en las que, honestamente, yo no estoy de acuerdo , pero no me queda más que apoyarla”, explicó. Video: Instagram