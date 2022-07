Le muestra su apoyo. La presentadora Magaly Medina salió en defensa de Melissa Paredes luego de enterarse que la modelo presentó una denuncia contra el padre de su exesposo Rodrigo Cuba, Jorge Cuba, por presunta violencia psicológica. Según contó la conductora, el popular ‘Don Gato’ habría tildado de “loca” a Paredes: “No he escuchado a ‘Don Gato’, no he escuchado su descargo, pero si el Ministerio (Público) ha dicho que es así, yo no sé por qué este señor le tiene que faltar el respeto a su exnuera, por mucho que la deteste”, sostuvo. VIDEO: ATV