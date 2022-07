‘Alessia Montalvan’ revela cómo grabó escena con ‘Jaimito’: “Me dijeron: ‘Destrúyelo’”

La actriz Karime Scander, quien da vida a Alessia Montalvan en “Al fondo hay sitio”, reveló cómo grabó la fuerte escena con Jaimito, en la que ella lo rechaza de manera violenta hasta que él se va llorando de su cuarto. La artista mencionó que la producción le pidió que ‘destruya’ al personaje interpretado por Jorge Guerra Wiesse. Además, afirmó que ha recibido críticas de los fans del actor. “Creo que no me quieren mucho, he recibido un montón de gente, que por qué le haces eso a Jamito, por qué le haces sufrir (...) Todo esto es mentira, es con amor, le dije, pero mi director me dijo: ‘Destrúyelo’. Así que tuve que traer Alessia a mi cuerpo y mandarme con todo, sin pena”, expresó. VIDEO: América TV