El último 14 de julio, Rosángela Espinoza se acercó al micrófono para resaltar el buen trabajo que realiza Johanna San Miguel como líder de los ‘Guerreros’ y la defendió del ataque de sus compañeros de equipo. “Está haciendo súper su trabajo Johanna, está defendiendo a los ‘Guerreros’. Sin embargo, eso no fue todo, pues aprovechó la oportunidad para mandar una indirecta a Renzo Schuller, quien prefiere mantenerse alejado de los problemas o enfrentamientos que ocurren durante la competencia. “Lo de Renzito si entiendo, me dicen ‘Oye, por qué Renzito no se mete, no defiende’ porque Renzo Schuller es así, es bien caballero, no quiere problemas, es amor y paz, modo zen. Por eso necesitamos a un capitán ”, expresó la chica reality. Video: América TV