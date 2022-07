Rodrigo González recordó el paso de Maluma cuando era participante en “Combate” y comentó que realizaba enlaces en vivo con los chicos casi a diario. En el último programa de “Amor y fuego” de este viernes 15 de julio, ‘Peluchín’ reveló que le negó una entrevista al cantante cuando aún no alcanzaba la fama internacional. “En una conexión microondas, le dijeron al ‘Cabezón’ que la Baigorria no iba a poder. Solo tenemos al Maluma, ‘Zumba’ y tal... Nosotros le comentamos: ‘Eso nos va a bajar el minuto a minuto, diles que ya fue’”, afirmó, lamentando no haber aceptado. VIDEO: Willax TV