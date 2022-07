Roberto ‘Chorri’ Palacios vuelve a estar en el ojo de la tormenta tras ser captado saliendo de un hotel junto a una mujer llamada Brenda Saldaña. De esta forma, el último 14 de julio, el programa de “Magaly TV, la firme” presentó imágenes del exfutbolista intentando entrar a la casa de su aún esposa Karla Quintana. Mónica Cabrejos explicó a Magaly Medina a qué se debería que la mujer decida perdonar al exdeportista ante las reiteradas infidelidades que ha cometido públicamente. “Más allá de la conducta de ella, porque es difícil juzgar la conducta de una mujer enamorada , probablemente en una posición en desventaja y digo en desventaja porque no está en su país, no está con su familia, no trabaja”, expresó la también escritora. Video: ATV