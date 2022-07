Greissy Ortega volverá a intentar cruzar la frontera de EE. UU: “Voy a seguir insistiendo”

Pocos días después de protagonizar una conmovedora despedida en el aeropuerto, Greissy Ortega reapareció para contar lo que vivió al intentar cruzar de forma ilegal la frontera de Estados Unidos. No obstante, las cosas no salieron como ella lo planeó y tuvo que regresar a México con sus tres hijos. Pese a ello, la hermana de Mileta Zárate asegura que no se rinde y que seguirá intentando hasta que pueda reunirse, nuevamente, con su pareja, para así estar junto a toda su familia. “Voy a tomar fuerzas para volver a intentarlo. No es fácil, pero nada me detiene. Voy a seguir insistiendo hasta cruzar la frontera ”, comentó para “Amor y fuego”. VIDEO: Willax TV